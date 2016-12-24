Задержан директор Лямбирской школы

На совещании с региональными министрами, которое Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел 12 декабря, зампред регионального правительства Галина Лотванова проинформировала руководителя республики по ситуации с обрушением 10 декабря потолка в спортивном зале Лямбирской школы. - «Начальные классы переведены в другое здание, старшие на неделю перешли на дистанционное обучение. Проводится экспертиза всех помещений школы, результаты которой будут готовы в ближайшее время».

Заметим, что Следственный комитет РМ уже возбудил уголовное дело из-за рухнувшего потолка в Лямбирской школе №1 по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Это ЧП произошло прямо во время урока физкультуры в помещении спортзала. К счастью, в результате произошедшего никто из школьников и учителей не пострадал. Занятия в учебном заведении были сразу же отменены. И уже в субботу стало известно, что в рамках расследования уголовного дела следователями был задержан директор школы Юнир Мензуллин.

Стоит отметить, что администрация учебного заведения о случившемся в правоохранительные органы не сообщала. Проверка сообщения о ЧП следственными органами была проведена по информации из СМИ.

В связи с установленными в ходе расследования обстоятельствами эксплуатации здания в отношении должностных лиц администрации Лямбирского муниципального района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Врио Главы РМ Артём Здунов поручил проверить наличие актов готовности к учебному году всех образовательных заведений республики. «Нужно обратить внимание на процедуру их получения, участвуют ли в этом руководители муниципальных образований, специалисты по безопасности. Это вопрос персональной ответственности каждого», - подчеркнул он.