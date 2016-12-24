31 декабря в Мордовии будет выходным днём

Распоряжение подписал врио Главы РМ Артём Здунов - https://clck.ru/SRQhC

Для госслужащих суббота, 26 декабря, будет сокращённым рабочим днём. Выходной переносится на 31 декабря.

Руководителям всех госорганов РМ, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся на территории Мордовии, рекомендуется организовать рабочее время сотрудников аналогично, предусмотрев выходной 31 декабря.