31 декабря в Мордовии будет выходным днём

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Распоряжение подписал врио Главы РМ Артём Здунов - https://clck.ru/SRQhC

Для госслужащих суббота, 26 декабря, будет сокращённым рабочим днём. Выходной переносится на 31 декабря.

Руководителям всех госорганов РМ, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся на территории Мордовии, рекомендуется организовать рабочее время сотрудников аналогично, предусмотрев выходной 31 декабря. 

 

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