ОНФ открывает онлайн-школу общественных инспекторов

Общероссийский народный фронт 14 декабря 2020 года запускает обучение в онлайн-школе общественных экологических инспекторов «ЭКОшкола». Стать участником может любой желающий, достигший 18 лет. Обучение абсолютно бесплатно.

После прохождения курса каждый обучающийся сможет фиксировать экологические нарушения и грамотно сообщать о них в надзорные органы. Также онлайн-школа поможет всем слушателям курса подготовиться к сдаче экзамена в региональных органах экологического надзора. После сдачи такого экзамена выдается удостоверение государственного образца. Оно будет подтверждать, что гражданин является общественным инспектором и может осуществлять все его полномочия.

Курс проводится в рамках проекта «Экозабота» и будет состоять из 10 видеоуроков. Урок длится 30-40 минут. Каждая лекция посвящена одному из направлений экологии. Все участники курса узнают, кто такой общественный инспектор, и что он делает, научатся понимать экологическое законодательство и вместе с экспертами разберут самые популярные экологические нарушения. После каждой лекции участникам будут представлены материалы для самостоятельного изучения и небольшое задание для самоконтроля. На курсе будут показаны простые и понятные алгоритмы действий для экологического инспектора.

Для обучения в онлайн-школе общественных экологических инспекторов необходимо заполнить регистрационную форму: http://ekozabota.onf.ru/eco-school

«Экологический инспектор – это человек, который помогает выявлять правонарушения в области охраны окружающей среды. Он может участвовать в проверках, обследовать территории и сообщать в министерство о нарушениях», – отметил модератор тематической площадки «Экология» в Республике Мордовия Дмитрий Массёров.