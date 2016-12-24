В новый год без налоговых долгов

1 декабря 2020 года истек срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2019 год.

Если Вы по каким-либо причинам не успели заплатить налоги вовремя, лучше поторопиться сделать это как можно скорее, т.к. за каждый день просрочки платежа начисляются пени. К негативным последствиям прибавляются запрет на совершение регистрационных действий с имуществом, арест имущества с последующей продажей, ограничение на выезд должника из Российской Федерации.

Налогоплательщики - федеральные и муниципальные гражданские служащие - должны помнить, что неисполнение обязанности по уплате налогов, которая закреплена в Конституции Российской Федерации, является нарушением Федерального закона «О государственной гражданской службе в Российской Федерации».

Возможностей уплатить налоги можно через сервис на сайте ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», через банки.

УФНС России по Республике Мордовия призывает всех граждан до конца 2020 года уплатить имущественные налоги и встретить наступающий 2021 год без долгов!