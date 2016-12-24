«Куда деньги делись?»

Временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артём Здунов 10 декабря провел совещание по вопросу прохождения осенне-зимнего периода и аварийным ситуациям на объектах теплоснабжения. Его участниками стали руководители органов исполнительной власти, местного самоуправления, Ростехнадзора.

«В республике в последнее время участились аварийные ситуации на тепловых сетях, - сказал Артём Здунов. – Причем это происходит в разных частях Мордовии. В понедельник мы столкнулись с этим в Саранске, устраняли аварию достаточно долго. В Зубово-Полянском районе два дня специалисты занимаются устранением аварии, министр ЖКХ республики до сих пор находится там. И много других случаев. Все это говорит о ненадлежащей подготовке к отопительному сезону. При этом паспорта готовности подписаны ответственными лицами, а у некоторых муниципальных образований паспортов готовности не было и нет! О том, почему так происходит, поговорим сегодня».

Министр ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Игорь Чадов по видеосвязи из Зубово-Полянского района доложил о ситуации и состоянии инфраструктуры теплоснабжения республики. «Из 23 муниципальных образований у 22-х имеются паспорта готовности к ОЗП. Проблем при подготовке не возникало, были проведены все необходимые гидравлические испытания, составлены акты о готовности сетей. Тем не менее, с начала отопительного сезона у нас уже зафиксировано 52 отключения тепла, имеющего статус аварийного, в том числе на этой неделе в Саранске и сейчас в поселке Явас Зубово-Полянского района. Доля коммунальных сетей, износ которых превышает 60%, составляет в республике более 70 процентов. Общая потребность средств для их замены и реконструкции – 21 млрд. рублей. Большей частью это сети горячего водоснабжения и водоотведения, но 4 млрд. рублей необходимы на приведение в нормативное состояние именно тепловых сетей», - сказал министр.

По аварийной ситуации в поселке Явас Зубово-Полянского района на 10 часов утра 10 декабря в 17 из 25 жилых домов удалось подать тепло. Один детский сад и ещё 8 домовладений пока не отапливаются, общая численность проживающих в них - 145 человек. Работы на магистрали ведутся силами аварийных бригад – это свыше 50 человек, используются экскаваторы, подъемники, другая аварийная техника, в том числе привлеченные силы МЧС. Также создан резерв трудовых ресурсов, которые будут готовы выйти работать в ночь. Проводится обход населения, оказывается помощь тем, кто остается в неотапливаемых помещениях. Сейчас люди пользуются газовыми обогревателями, электрическими приборами отопления, некоторые запустили печи-«голландки». Также созданы группы с участием сотрудников МЧС, газовой организации, электросетевой компании по проверке в домах состояния электрических сетей, работающих сейчас с повышенной нагрузкой.

Руководителю Ростехнадзора в регионе Владимиру Расшивалину Артём Здунов дал жесткое указание разобраться в причинах случившегося.

«Ваши специалисты должны дать оценку проводимой работе. Это же неправильно: когда опрессовку проводят, оставляют это на откуп муниципальных районов, посмотрите в своих технических регламентах, как должно быть. Для чего у нас тогда федеральная служба технического надзора? – возмутился Врио Главы Мордовии. - Я посмотрел сейчас процент износа по сетям. У республики госдолг 50 млрд. рублей, и при этом все сети ветхие, куда деньги делись тогда? При таких долгах иметь такие сети! Поэтому давайте будем задействовать органы прокуратуры. Вместе проведите оценку! И уже на следующий период надо думать, как будем сдавать паспорта готовности, какие превентивные работы должны проводиться, сколько раз надо все перепроверить, особенно в тех районах, которые вызывают сомнения».

Особое внимание было уделено Рузаевскому району, который не получил паспорт готовности из-за отсутствия резервного топливного хозяйства. О ситуации Артём Здунов попросил доложить главу района Александра Сайгачева.

«Эта проблема существует в течение 8 лет, и Рузаевский район все это время не получает паспорт готовности к осенне-зимнему периоду именно по этой причине. В июне мы с собственниками котельной встречались, подготовлена ПСД, стоимость работ составляет 33 млн. рублей», - сказал глава муниципалитета. В настоящее время проведен конкурсный отбор, определена подрядная организация на проведение строительных работ.

Также Врио Главы Мордовии отметил, что большое количество вопросов вызывает работа ГУКов в Саранске, проверить их еще предстоит.

В целом подготовку к отопительному сезону руководитель республики назвал неудовлетворительной, в этой связи по поручению Врио Главы Мордовии будет образован республиканский штаб по прохождению осенне-зимнего периода.

«Вообще в этот сезон мы вошли с очень слабыми сетями, их необходимо реконструировать. Зима не успела начаться, а у нас уже две аварии, одну из которых мы устраняем больше суток. Штаб должен заниматься оперативным реагированием, знать, какие у нас силы и средства есть, где и в каком объеме резервные бригады, запасы, в том числе по отоплению, что мы можем перебросить из района в район, какие возможности для привлечения есть у МЧС. И такие штабы должны быть созданы в каждом муниципальном районе – это ваша зона ответственности!» - подчеркнул Артём Здунов, обращаясь к главам районов.