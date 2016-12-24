В Саранске пройдут ярмарки выходного дня

За рулем и с КАСКО
РИА «Новости» подготовило рейтинг по доступности покупки новых автомобилей в российских регионах
РИА «Новости» подготовило рейтинг по доступности покупки новых автомобилей в российских регионах
Экс-министр встретит Новый год в камере
Открыть Центр культуры имени А.В. Ухтомского в Рузаевке планируется к 1 сентября 2021 года
В прошлую пятницу о жительнице Мордовии Нине Астайкиной узнали по всей стране. В программе «Поле Чудес», вышедшей 6 ноября в эфире Первого...
В республике будет задействована программа финансового оздоровления
На совещании у Главы Мордовии по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией одной из главных тем стала обеспеченность жителей республики...
Поверка счетчиков воды обернулась для саранских пенсионерок потерей денег
В Мордовии с коронавирусом госпитализируется до 200 человек в сутки
Артём Здунов обсудил с заместителем министра просвещения России новые проекты в сфере образования