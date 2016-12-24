ОНФ запустил опрос в рамках проекта #ПРО_НЕЁ

Локомотив производства
Врио Главы Мордовии Артём Здунов оценил масштабы производственных мощностей ОАО «Рузхиммаш»
В рамках проекта #ПРО_НЕЁ Общероссийский народный фронт запустил опрос. Целью проекта является создание сообщества женщин, заботящихся о детях с ограниченными возможностями (мамы, бабушки, сестры).
Проект помогает женщинам объединиться для профориентации, нетворкинга и нахождении времени для себя. Мамам особенных детей часто не хватает общения, возможности для реализации собственного потенциала, получения новых знаний. Проект призван решить эту задачу.
Результаты опроса мам особенных детей помогут команде проекта узнать актуальные запросы, прицельно выбрать партнёров, спикеров, обучающие курсы и понять в каких полезных мероприятиях нуждаются мамы. Опрос состоит из простых вопросов, которые не занимают много времени, но так значимы для того, чтобы увидеть полную картину, работать непосредственно по запросам целевой аудитории проекта и создать сильное сообщество, поддерживающее друг друга.
Ссылка на опрос: https://onf-droi.typeform.com/to/NdsPw7b9?typeform-medium=embed-snippet
Врио Главы Мордовии Артём Здунов оценил масштабы производственных мощностей ОАО «Рузхиммаш»
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