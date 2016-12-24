Вебинары для сотрудников туристского бизнеса «PROтуризм» продолжаются: успей зарегистрироваться на бесплатное обучение

«Люди не должны ждать помощи по несколько часов!»
Врио Главы РМ Артём Здунов провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
Лучшие спикеры отрасли затронут самые животрепещущие темы и расскажут, какие инструменты помогут достичь успеха в стремительно меняющихся условиях пандемии. Вебинары, организованные Туристско-информационном центром Республики Мордовия, пройдут на платформе ZOOM.
10 декабря победитель Всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства", менеджер по развитию отеля MriyaResort&SPA и руководитель проекта "Стажировка мечты byMriya" ФедаеваЖанна расскажет, как подготовиться к встрече Нового Года, если вы работаете в туриндустрии.
На онлайн-семинаре вы узнаете всё про CJM (CustomerJourneyMap) или «Путь Гостя» - инструмент, который позволит вам перенастроить сервисы под новые реалии жизни потенциальных клиентов.
11 декабря Президент Гостинично-Туристской Ассоциации Ирина Фан-Юнги руководитель департамента по подготовке персонала Гостинично-Туристской Ассоциации ИринаЗемлянскаяпознакомят участников с тем, как изменилась нормативно-правовая база отеля.
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Врио Главы РМ Артём Здунов провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
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