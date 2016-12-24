Для проведения продовольственных ярмарок в Саранске сформировано шесть основных площадок

8 декабря на заседании оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции врио Главы Мордовии Артём Здунов обсудил вопрос проведения в Саранске продовольственных ярмарок выходного дня. Руководители профильных министерств и глава городского округа Саранск доложили о проделанной работе.

По словам первого вице-премьера республики Владимира Сидорова, на сегодняшний день сформировано шесть основных площадок в четырех районах Саранска: на Юго-Западе это ул. Энгельса и территория в районе детского сада № 71, в центральной части города – ул. Пролетарская, 39, Химмаш – ул. Косарева в районе домов №№ 76,78, 80, Светотехстрой – площадки около рынка «Данко» и рынка «Ринг».

Традиционно большим спросом на ярмарках пользуются продукты, составляющие основу потребительской корзины: мясо, масло, сыр, яйца куриные, сахар. Говядину на ярмарках предлагается реализовывать по цене 250 рублей за килограмм, свинину – 170 рублей, птицу – 100 рублей, масло сливочное – 470 рублей, сыр – 390 рублей, сахар – 41 рубль, яйцо – 50 рублей за десяток, капусту – по цене 10 рублей за килограмм, свеклу – 12 рублей, морковь, лук и картофель – по 15 рублей за килограмм.

Врио Главы Мордовии потребовал от организаторов максимально эффективно выстроить работу с учетом соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований в условиях пандемии.

«Внимательно отслеживайте, помогайте Роспотребнадзору. В этой связи нам также потребуется и помощь волонтеров, такое поручение дано, - сказал Артём Здунов. – Наша задача – обеспечить безопасность для людей при проведении продовольственных ярмарок».