Локомотив производства

Новости

Врио Главы Мордовии Артём Здунов оценил масштабы производственных мощностей ОАО «Рузхиммаш»

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 8 декабря в рамках рабочей поездки в Рузаевский район посетил завод «Рузхиммаш», где детально ознакомился с основными производственными площадками предприятия и номенклатурой выпускаемой продукции. Как рассказал генеральный директор ОАО «Рузхиммаш» Валерий Ларин, в настоящее время завод занимает второе место в России по объемам производства подвижного состава, в этом году будет выпущено 10 тысяч вагонов. 

Основной портфель заказов был сформирован за счет спроса на модели с улучшенными характеристиками: это зерновозы, минераловозы, фитинговые платформы. Востребованы вагоны для нефтепродуктов, бензина, сертифицирована цистерна для растительных масел. Одна из экспортных моделей – хоппер для перевозки алюминиевой руды. Он выполнен в соответствии со стандартом Ассоциации американских железнодорожных дорог и будет эксплуатироваться в Африке.

Новые проекты связаны с разработкой специализированных моделей, таких как скоростные платформы, вагоны из алюминиевых сплавов.

Коллектив предприятия насчитывает свыше 3,5 тысячи сотрудников. Средняя зарплата по предприятию - около 42,5 тысячи рублей, это на 7% больше по сравнению с показателем прошлого года.

С начала распространения инфекции на предприятии действуют усиленные меры санитарной безопасности. Проходные оснащены тепловизорами, рабочие места - бактерицидными облучателями, обеззараживающими лампами. Регулярно проводится дезинфекция, коллектив обеспечен средствами индивидуальной защиты, антисептиками. Проводится бесплатное тестирование, 86% сотрудников прошли вакцинацию от гриппа.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Красота в кредит

Расскажет ли в суде бывшая саранская телеведущая Анна Зимина, куда она дела деньги кредиторов?

Полковник все признал

Попавшегося на взятке бывшего заместителя начальника УФСИН по РМ Александра Крамаренко отпустили под домашний арест

Дать по соплам

В Администрации города нашли способ, как сделать батареи горячими в саранских квартирах

Выстроить работу

Артём Здунов обсудил с заместителем министра просвещения России новые проекты в сфере образования

«Это цинизм, вызов!»

Главу Саранска возмутил массовый формат празднования юбилея одного из торговых комплексов

Вина адвоката

Задержанный в Саранске по подозрению в мошенничестве член московской коллегии адвокатов признал вину и был выпущен под домашний арест

Горячее питание для детей

В Саранске открылась Всероссийская конференция «Совершенствование системы питания в образовательных организациях»

Разрыв на теплотрассе

Минувший понедельник оказался самым нервным для саранской сферы ЖКХ и самым прохладным для жителей сотен жилых домов на Химмаше. В этом районе...

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу