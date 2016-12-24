Локомотив производства

Врио Главы Мордовии Артём Здунов оценил масштабы производственных мощностей ОАО «Рузхиммаш»

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 8 декабря в рамках рабочей поездки в Рузаевский район посетил завод «Рузхиммаш», где детально ознакомился с основными производственными площадками предприятия и номенклатурой выпускаемой продукции. Как рассказал генеральный директор ОАО «Рузхиммаш» Валерий Ларин, в настоящее время завод занимает второе место в России по объемам производства подвижного состава, в этом году будет выпущено 10 тысяч вагонов.

Основной портфель заказов был сформирован за счет спроса на модели с улучшенными характеристиками: это зерновозы, минераловозы, фитинговые платформы. Востребованы вагоны для нефтепродуктов, бензина, сертифицирована цистерна для растительных масел. Одна из экспортных моделей – хоппер для перевозки алюминиевой руды. Он выполнен в соответствии со стандартом Ассоциации американских железнодорожных дорог и будет эксплуатироваться в Африке.

Новые проекты связаны с разработкой специализированных моделей, таких как скоростные платформы, вагоны из алюминиевых сплавов.

Коллектив предприятия насчитывает свыше 3,5 тысячи сотрудников. Средняя зарплата по предприятию - около 42,5 тысячи рублей, это на 7% больше по сравнению с показателем прошлого года.

С начала распространения инфекции на предприятии действуют усиленные меры санитарной безопасности. Проходные оснащены тепловизорами, рабочие места - бактерицидными облучателями, обеззараживающими лампами. Регулярно проводится дезинфекция, коллектив обеспечен средствами индивидуальной защиты, антисептиками. Проводится бесплатное тестирование, 86% сотрудников прошли вакцинацию от гриппа.