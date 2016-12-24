Культурная реновация

Открыть Центр культуры имени А.В. Ухтомского в Рузаевке планируется к 1 сентября 2021 года

Врио Главы РМ Артём Здунов 8 декабря в рамках рабочей поездки в Рузаевский район осмотрел ход реновации Центра культуры имени А.В. Ухтомского. В этом году здесь выполнен большой объем работ, в том числе смонтирована кровля и системы отопления, произведен монтаж архитектурных элементов и вытяжных установок. На очереди – работы по внутренней отделке и монтаж технологического оборудования. Ввести объект в строй планируется к 1 сентября следующего года.

Врио Главы Мордовии обсудил с руководством компании-подрядчика график завершения строительно-монтажных работ, а с министром культуры республики Светланой Баулиной – функционал объекта культуры. После проведения реновации Центр культуры имени А.В. Ухтомского будет включать в себя концертный зал, театральную, хоровую, музыкальную студии, хореографические классы, центр традиционных ремесел, медиатеку и интернет-клуб, детский образовательно-игровой комплекс, музей по истории Рузаевского района, выставочный зал.