В Рузаевке появится новая детская поликлиника

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Врио Главы РМ Артём Здунов поручил срочно подготовить проектно-сметную документацию на строительство новой детской поликлиники в Рузаевке. Само здание, как планируется, расположится на территории Рузаевской центральной больницы. Проект поликлиники предусматривает 350 посещений в сутки. 

Также Артём Здунов посетил одно из нынешних подразделений детской поликлиники, обслуживающей больше 10 тысяч детей района. Ранее она располагалась в здании 1962 года постройки, которое еще шесть лет назад признали аварийным. В начале прошлого года Рузаевский райсуд запретил его эксплуатацию. Врачи были распределены по разным поликлиникам, что вызвало негативное отношение как у жителей Рузаевки, так и у медработников.

Постройку нового здания Артём Здунов обсудил с представителями муниципалитета и Минздрава РМ.

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