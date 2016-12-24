Руководитель Мордовии Артём Здунов будет регулярно проводить встречи с бизнес-сообществом республики

7 декабря на встрече врио Главы Мордовии Артёма Здунова с представителями предпринимательской сферы региона обсуждались наиболее актуальные вопросы, волнующие бизнес-сообщество. Участники диалога поделились с руководителем Мордовии проблемами, возникающими при работе в сложившихся эпидемических условиях. Ряд поднятых тем станет предметом обсуждения на предстоящем заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Артём Здунов подчеркнул, что подобные встречи будут регулярными, а повестка сегодняшней была полностью сформирована её участниками. Большей частью речь шла о работе предпринимателей в условиях действующих противоэпидемических ограничений – рестораторов, отельеров, руководителей торговых предприятий, в том числе сетей стрит- и фастфуда.

Президент группы компаний «Талина», председатель Мордовского объединения работодателей и регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Бирюков высказал свои предложения по совершенствованию роли общественных объединений, представляющих интересы бизнес-сообщества при министерствах и ведомствах. «Многие вопросы действительно могут быть решены на ведомственном уровне, если этого не происходит, значит - система не работает», - отметил Артём Здунов.

Также в работу принято предложение по составлению рейтинга представителей регионального бизнес-сообщества – по уровню заработной платы на предприятии, вложенным в развитие инвестициям, объемам налоговых платежей. «Мы должны знать, кто в республику вкладывает, а кто из Мордовии деньги выводит. Кто платит нормальную заработную плату в отрасли, а кто людям недоплачивает. Это будет честно», - резюмировал руководитель региона.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы режима работы сферы питания в предновогодние и праздничные дни, взаимодействия с Роспотребнадзором и другими контрольно-надзорными ведомствами, организации предпраздничных ярмарок выходного дня.