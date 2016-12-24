Убийство игрока

За расправу над клиентом подпольного игрового клуба 35-летний Денис Лысаков получил 9 лет «строгача»

В Саранске вынесен приговор по одному из трех уголовных дел, связанных между собой развитием криминальных событий. Точкой отсчета для всех последующих переплетений послужило убийство ночью 13 августа в нелегальном игорном клубе 31-летнего жителя Саранска Николая Мастеркова. За это убийство и выслушал приговор суда обвиненный в преступлении 35-летний Денис Лысаков. Он получил 9 лет и 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Сообщение в дежурную часть полиции Саранска об обнаружении тела молодого человека с проникающими колото-резаными ранами грудной клетки поступило из больницы в час ночи 13 августа. Медики нашли истекающего кровью парня рядом с заведением по ул. Невского - это было нечто вроде развлекательной точки с игровыми терминалами.

Вскоре оперативники выяснили, что к расправе над погибшим причастен 35-летний житель села Аксеново Лямбирского района Денис Лысаков. Ему не понравилось поведение в игровом зале Николая Мастеркова и его брата - дескать, клиент без разрешения администратора взял из холодильника алкогольный напиток. Лысаков сделал несколько резких замечаний парням. Те не остались в долгу и послали незнакомца по известному адресу. Началась драка. Лысаков схватил со стойки нож и принялся им орудовать в потасовке. Николай Мастерков получил несколько порезов лица и смертельный удар клинком в грудь. Вступивший в схватку его брат был ранен ножом в ногу. Это только потом станет ясно, почему Денис Лысаков так ревностно отреагировал на самовольные действия посетителей - он был в числе хозяев этого подпольного заведения. Так или иначе, придя в себя, он вынес раненого парня из помещения (очевидно, чтобы не привлекать к нелегальной точке внимания) и вызвал скорую помощь. Приезда медиков Лысаков, само собой, дожидаться не стал и скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность и местонахождение подозреваемого. Денис Лысаков в течение трех дней скрывался от правоохранительных органов, однако был задержан в Аксенове у знакомого.

Устанавливая все обстоятельства преступления, оперативники попутно ликвидировали и тайные точки азарта, к организации которых был причастен сторонник «ножевых решений». Он вместе с компаньонами обустроил в двух нежилых помещениях Саранска игорные клубы, где желающие состязались в удачливости на игровых терминалах. Эти самопальные казино были ликвидированы в результате операции полицейских, изъявших оборудование и документацию, а также задержавших партнеров Лысакова. Все это вылилось в еще одно уголовное дело об организации подпольных игровых клубов в столице Мордовии, по которому под следствие угодили несколько человек.

Одного из них взялся защищать саранский адвокат Олег Шувалов (он является членом московской коллегии адвокатов «Тимонин, Шувалов и партнеры»). Но светило адвокатуры не успел в полной мере продемонстрировать все свои таланты - его задержали в Саранске правоохранители. Он только получил от гражданской супруги своего подзащитного 400 тысяч рублей на «подкуп следователя», как его «приняли» сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия. Эти деньги были только первой частью из ранее оговоренной суммы в 1 миллион рублей, которую, по уверениям адвоката, требовалось потратить на благосклонность представителей следственных органов. Они должны были помочь его «игривому» подзащитному выйти из СИЗО под подписку о невыезде, а в перспективе обеспечить и мягкое наказание, не связанное с лишением свободы.

В действительности, как установили правоохранители, адвокат не собирался передавать полученные денежные средства кому-либо из сотрудников Следственного комитета и не предпринимал к этому никаких действий. Он просто хотел «навариться» на родственниках обвиняемого. Очевидно, мать и гражданская жена фигуранта уголовного дела раскусили это надувательство и обратились в Управление ФСБ по РМ.

После задержания Олег Шувалов от дачи показаний отказался, воспользовавшись своим конституционным правом, и по решению суда был заключен под стражу. Но спустя 2 месяца он изменил позицию и полностью признал вину. В результате следователь попросил суд изменить ему меру пресечения на домашний арест, что и позволило защитнику на время выйти из-за решетки. А вот резкий «парень с ножом» и по совместительству дольщик теневого игорного бизнеса Денис Лысаков теперь больше 9 лет будет вынужден коротать свой тюремный век в зарешеченных казематах.