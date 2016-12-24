Что грозит за распитие спиртного в припаркованном автомобиле?

Отвечает начальник отдела организации применения административного законодательства УОООП МВД по Республике Мордовия Феликс Камбаров.

Законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Употребление алкогольных напитков в припаркованном автомобиле законом не запрещено, однако следует учитывать, что бывают ситуации, когда за указанные действия водителя и/или пассажира могут привлечь к административной ответственности.

Так, п. 2.7 ПДД, утвержденных Постановлением Правительства России от 23.10.1993 № 1090, водителю автомобиля запрещается употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен, либо после остановки автомобиля по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования на состояние опьянения либо принятия должностным лицом решения об освобождении водителя от такого освидетельствования.

За невыполнение указанных требований ПДД предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 000 руб. с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет (ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ).

Кроме того, согласно п. 7 ст. 16 Закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» запрещается употреблять алкогольные напитки, в том числе в припаркованном автомобиле, в частности, во дворах, на детских площадках, в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом, на оптовых и розничных рынках, на автозаправочных станциях, на военных объектах, в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий и на прилегающих к таким местам территориях.

За употребление (распитие) алкогольных напитков в указанных местах санкциями ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 500 до 1 500 руб.

Обратите внимание, что совершение лицом, употребляющим алкогольные напитки в припаркованном автомобиле, любых действий, связанных с управлением транспортным средством (начало движения автомобиля), влечет административную или уголовную ответственность (ст. 12.8 КоАП РФ; ч. 2 ст. 264, ст. 264.1 УК РФ).