Миллиард рублей для республики

Мордовия получит более 1 миллиарда рублей на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Всего из резервного фонда кабинета министров выделено 10 миллиардов рублей. Они распределены по 25 регионам, у которых из-за пандемии коронавируса сократились поступления в казну.

Дотации помогут выполнить социальные обязательства перед гражданами, закупить лекарства, а также поддержать жилищно-коммунальное хозяйство и завершить проекты, которые нужны, чтобы обеспечить людям комфортные условия для жизни.

На сайте кабмина уточняется, что с учетом принятого решения объём дополнительной поддержки регионов в 2020 году составит 300 миллиардов рублей. Предусмотреть такую помощь ранее поручил Президент России Владимир Путин.