Премия «Женщины года» нашла самых достойных

Одним из самых ярких и престижных светских мероприятий столицы всегда была церемония вручения премии «Женщина года» по версии журнала Glamour. В нашей стране она ежегодно вручается с 2005 года. И всегда собирает толпы журналистов. Ну а как же иначе: ведь проводится это мероприятие с традиционной красной дорожкой, по которой проходят самые стильные и красивые российские звезды в шикарных вечерних нарядах, а сама церемония щедро сдабривается искрометными шутками ведущего Ивана Урганта. И праздничности добавляют шампанское и наряженная елка - Новый год ведь уже не за горами!

Но в 2020 году все иначе: и мероприятие скромнее, и звезд на нем поменьше, и формат самой премии полностью изменился. И даже название стало пусть и немного, но другим.

Время перемен

«Женщины года» - именно так, во множественном числе, было решено назвать эту церемонию. Конечно, главное - что она состоялась, несмотря на все ограничения. Но, увы - без зрителей и всего того блеска, от которого мы уже успели отвыкнуть за эти почти девять месяцев пандемии в России. Были и другие изменения. Устроители премии отказались от традиционного голосования на сайте - поскольку личный и профессиональный героизм, труд, общественная деятельность и даже развлечения в это сложное время не показались пригодными для сравнения или рейтинга. Героинями премии стали женщины, которые добиваются своего в общественных процессах, бизнесе, творчестве, несмотря на объективные трудности, несправедливость и пандемию. Каждая из них в этот неординарный год делает жизнь гармоничнее, безопаснее или наполняет ее верой в будущее и свои силы.

Также было предложено обычным россиянам присылать на сайт премии свои истории и слова благодарности. Впервые за историю проекта вместе с известными женщинами в проект «Женщины года-2020» вошли матери и подруги, врачи и волонтеры - те, кто каждый день этого года становился настоящим героем для близких или малознакомых людей. Мы расскажем немного о самых известных из них и о том, почему они заслужили звание женщин года.

Награды Оксаны Пушкиной

Одну из наград «Женщины года» получила Оксана Пушкина. Когда-то все знали ее по рейтинговому телепроекту «Женские истории». Сейчас Оксана - депутат Государственной думы. И, кажется, она старается помочь всем: в ее зоне внимания - жилье для молодых семей, трудоустройство молодежи и пенсионеров, обманутые дольщики, злостные неплательщики алиментов, ковид-диссиденты, дистанционное обучение и так далее и тому подобное. Но один из самых важных из вопросов, за которые она взялась, - Оксана стала соавтором законопроекта по борьбе с домашним насилием.

- Эта борьба обострилась в последнее время и во всем мире, и у нас, - поделилась Пушкина. - В России просто необходим этот закон. Потому что домашнее насилие - это преступление, а не традиция. Потому что в семье должна быть любовь, потому что права всех женщин должны соблюдаться!

Надо сказать, что практически одновременно с вручением премии «Женщины года» Оксана Пушкина была отмечена на международном уровне.

- Я вошла в список ста самых значимых женщин 2020 года по версии Би-Би-Си, - говорит лауреат премии. - В этом году героинями проекта стали женщины, кто возглавляет перемены и чьи голоса слышны: они добиваются своего в общественных процессах, бизнесе, творчестве, несмотря на объективные трудности и несправедливость. В список вошли, например, Санна Марин, премьер-министр Финляндии, и Сара Гилберт, руководящая исследованиями Оксфордского университета по разработке вакцины против коронавируса. Героинь поделили на четыре категории: «Знание», «Лидерство», «Творчество», «Идентичность». Меня отметили как сильного лидера, не боящегося отстаивать свою позицию…

Бьются и не сдаются!

Награды в этот вечер поучили актрисы сериала «Чики» Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова. Буквально за несколько недель этот проект наделал много шума, заставив обратить внимание на многие проблемы. Девушки, исполнившие главные роли, стали в одно мгновение популярными. Сериал рассказывает о том, что четыре подруги, которые живут у трассы в притоне и там же зарабатывают себе на жизнь, решают закончить с грязным прошлым и начать свое дело. У них не все и не сразу получается, но они упорно идут к своей цели.

Не оставили без награды и одну из самых ярких исполнительниц современного шоу-бизнеса Zivert. Юля (так зовут девушку) весь год поддерживала в народе оптимизм своими зажигательными хитами, а ее дуэт «Неболей» с Бастой поднялся на первые строчки в хит-парадах. И многие теперь как мантру повторяют слова из этой песни: «Не болей, пока меня ты ждешь». Актуально в этом году как никогда!

Также премией «Женщины года» наградили Марию Ласицкене - троекратную чемпионку мира по прыжкам в высоту, возглавившую борьбу российских спортсменов за право выступать на международных соревнованиях.

Награду получила артистка Юлия Ахмедова - за свой авторский концерт с монологами «Нет харассменту».

Конечно, врачей тоже не оставили без наград. Премию «Женщины года» получила глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева. Эта организация защищает права медицинских работников по всей стране.

«Мы можем всё!»

После вручения наград все победительницы премии «Женщины года» записали видеообращение-манифест для всех жительниц планеты.

«Мы знаем, что делаем; мы много работаем; мы рискуем; ошибаемся, но не сдаемся; мы опережаем время; не укладываемся в стандарты; сомневаемся в себе; верим и любим; мы меняемся; добиваемся своего; умеем за себя постоять; устаем, но каждый раз поднимаемся; мы не простые; мы разные; мы вместе, и мы можем всё!»

И с этим трудно не согласиться…

Валерия Шелованова, фото Антона Быстрова и пресс-службы премии