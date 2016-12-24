Начался сбор обращений на большую пресс-конференцию Путина

В преддверии большой традиционной пресс-конференции Президента РоссииВладимира Путина, которая состоится 17 декабря, активисты Общероссийского народного фронта приступили к приему обращений от жителей страны.

Обратиться к главе государства можно на сайте https://moskva-putinu.ru/ или через одноименное приложение: с помощью программы можно совершить видеозвонок либо загрузить заранее записанный ролик.

Из-за пандемии коронавируса традиционная пресс-конференция Президента пройдет в режиме видеоконференции с элементами прямой линии. Владимир Владимирович выйдет на связь из резиденции в Ново-Огарево. Часть представителей СМИ будут работать в Центре международной торговли, а журналисты из регионов – на специальных площадках в своих федеральных округах.