Начался сбор обращений на большую пресс-конференцию Путина

В Правительстве Мордовии – новый вице-премьер
На сессии Госсобрания Мордовии депутаты единогласно одобрили новое назначение в правительстве региона
В преддверии большой традиционной пресс-конференции Президента РоссииВладимира Путина, которая состоится 17 декабря, активисты Общероссийского народного фронта приступили к приему обращений от жителей страны.
Обратиться к главе государства можно на сайте https://moskva-putinu.ru/ или через одноименное приложение: с помощью программы можно совершить видеозвонок либо загрузить заранее записанный ролик.
Из-за пандемии коронавируса традиционная пресс-конференция Президента пройдет в режиме видеоконференции с элементами прямой линии. Владимир Владимирович выйдет на связь из резиденции в Ново-Огарево. Часть представителей СМИ будут работать в Центре международной торговли, а журналисты из регионов – на специальных площадках в своих федеральных округах.
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