На Химмаше отопление и горячее водоснабжение поступило в многоквартирные дома

Отопление и горячее водоснабжение в многоквартирные дома и объекты социальной сферы начало поступать в 19:15. По данным на 21:40 тепло поступило во все МКД, детские сады, школы и поликлинику.

Запуск внутридомовой системы отопления после произошедшей аварийной ситуации аналогичен тому, который проводится в начале отопительного сезона. Сотрудники управляющих компаний ликвидируют завоздушенность отдельных стояков в жилых домах.

«Один из самых худших дней в моей жизни. Никому этого не пожелаешь. Когда такое происходит и в такую погоду, понимаешь, что в одночасье не устранишь эту проблему. Я понимаю, когда люди злятся и критикуют. Первая проблема – изношенность сетей. Их нужно обновлять. Эта трасса построена в 1976 году. Она в основе своей неплохая. Но все имеет обыкновение стареть. Второй момент – сети "Ростелекома". Они проложены давно и с нарушениями», – дал комментарий произошедшей аварии мэр СаранскаПетр Тултаев.

После запуска системы теплоснабжения в домах локально, в отдельных квартирах, может возникать завоздушенность стояков отопления. В таком случае жителям необходимо подавать заявки по телефонам: 071 (24-24-71 - сотового) или 24-07-07. Службы работают круглосуточно.