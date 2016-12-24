«Деятельность общественных организаций в Мордовии не должна быть формальной»

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 7 декабря встретился с руководителями общественно значимых некоммерческих организаций, обсудил с ними ключевые направления взаимодействия и призвал активнее участвовать в проектной деятельности.

Руководитель республики отметил высокую роль общественных организаций в выстраивании обратной связи с населением, выражении запросов и потребностей жителей республики. При этом, как подчеркнул Врио Главы Мордовии, их деятельность не должна быть формальной.

«В республике достаточно разносторонний общественный сектор, однако из почти полутора тысяч НКО можно выделить лишь треть активно действующих. И всего 4-5% принимают участие в проектной деятельности, грантовой работе. Остальные, похоже, существуют только на бумаге, - сказал Артём Здунов. - За последние 3 года некоммерческий сектор республики по линии Фонда президентских грантов привлек 104 млн. рублей на реализацию 112 общественно-значимых проектов. По итогам трех конкурсов Фонда в текущем году поддержано 43 проекта на общую сумму около 37 млн. рублей.

Но в сравнении с другими регионами это немного. Ситуацию надо исправлять, необходимый потенциал для этого имеется. Мы ждем от общественных организаций реальных и интересных проектов в сфере науки и образования, культуры и туризма, массового спорта и патриотического воспитания молодежи, экологии и городской среды, развития межрегиональных и международных контактов».

Руководители НКО рассказали Артёму Здунову о своих направлениях деятельности, поделились планами и идеями. В том числе слово было предоставлено председателю Общественной палаты РМ Ивану Капитонову, сопредседателю регионального отделения Общероссийского общественного движения НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Республике Мордовия Олегу Каштанову, организатору независимого сообщества «Друзья Саранки» Евгению Ширчкову.

Большое обсуждение вызвало выступление председателя Мордовской региональной общественной организации развития сельских территорий «Новое село» Евгения Ледяйкина. Врио Главы Мордовии отметил высокую социальную значимость работы по возвращению молодого поколения к своим корням, созданию условий для самореализации молодежи в сельской глубинке.

Перед председателем Федерации профсоюзов Республики Мордовия Сергеем Борисовым была поставлена задача более эффективного отстаивания трудовых прав граждан, прежде всего в вопросах достойной оплаты труда на предприятиях и в организациях республики.