Врио Главы Мордовии Артём Здунов назвал волонтеров важнейшим кадровым резервом

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7 декабря в Доме Республики состоялась торжественная церемония награждения, посвященная Дню добровольца (волонтера). Участников церемонии поздравил врио Главы Мордовии Артём Здунов. Он отметил активное участие республики в добровольческом движении России – сегодня в волонтерскую деятельность вовлечены почти 38 тысяч жителей Мордовии. И это не только молодежь, но и более старшее поколение, даже люди с ограниченными возможностями здоровья и граждане «серебряного» возраста.
Добровольцы работают в самых разных направлениях: трудятся в больницах и социальных учреждениях, оказывают помощь ветеранам, инвалидам, детям-сиротам и многодетным семьям. Без их участия не проходит ни одно важное мероприятие в республике. Руководитель Мордовии отметил, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекции волонтеры оказывают неоценимую помощь в борьбе с пандемией.
«На первом этапе на помощь медицинским работникам, старшему поколению и маломобильным гражданам пришли свыше 600 волонтеров-медиков. Они принимали заявки по телефону, закупали и развозили лекарства, продукты, товары первой необходимости и средства индивидуальной защиты, помогали пожилым людям в простых бытовых вещах. Например, в рамках всероссийской акции «МыВместе» продуктовую помощь получили свыше 20 тысяч нуждающихся пенсионеров, - сказал Артём Здунов. - По мере увеличения обращений на «горячую линию» в республике был сформирован еще один штаб добровольцев, в который вошли «Волонтеры Победы». К нему подключились практически все НКО, представители бизнеса и крупные предприятия, которые брали шефство над больницами, закупали для них оборудование, транспорт, средства защиты, оказывали благотворительную помощь».
Врио Главы Мордовии подчеркнул, что считает волонтеров важнейшим кадровым резервом.
«Мы возлагаем большие надежды на потенциал молодежи, на ваши идеи. Мы опираемся на вас, ждем от вас новых предложений», - сказал Артём Здунов. Он поблагодарил волонтеров за активную гражданскую позицию, пожелал здоровья и успехов во всех начинаниях, а также вручил лучшим представителям добровольческого движения заслуженные награды. В том числе волонтеры были награждены памятной медалью Президента России и Почетным знаком Главы республики «Доброволец Мордовии».
Также на торжественной церемонии Артём Здунов дал старт благотворительной акции «Ёлка желаний», которая реализуется в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Артём Алексеевич снял с праздничной елки две открытки с новогодними желаниями детей республики и забрал с собой, чтобы их исполнить.
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