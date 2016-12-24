Семейные выходные в музее им. И.Д. Воронина

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина продолжает реализацию культурно-просветительского проекта для всей семьи «Семейные выходные в музее», на который приглашает школьников вместе с родителями и бабушками-дедушками.

Вы сможете провести выходные интересно и с пользой: вас ждут интересные мастер-классы, познавательные интерактивные экскурсии, творческие занятия и другие увлекательные активности.

Программа на декабрь:

12 декабря – «Новогодняя ёлочка» из фетра. Мастер-класс. Стоимость –100 рублей.

13 декабря – «Цвет настроения». Мастер-класс в технике «холодный батик».Стоимость – 100 рублей.

19 декабря – «Путешествие в мир народного костюма». Интерактивная экскурсия в рамках «Недели этнографии». Стоимость –200 рублей с человека.

20 декабря – «Бусы на все вкусы». Мастер-класс.Стоимость – 100 рублей.

26 декабря – Свит-дизайн «Новогодние сани». Поделка из конфет. Стоимость–200 рублей.

27 декабря – «У меня велосипед – лучше друга просто нет!». Знакомство с историей велосипедов из фондов МРОКМ.Стоимость –100 рублей.

Начало всех мероприятий в 14.00

К сожалению, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, количество участников мероприятий ограничено, поэтому спешите записаться по телефону +7 (8342) 39-14-96.

Все мероприятия проводятся со строгим соблюдением санитарных норм, при себе необходимо иметь маску. В музее безопасно! Мы вас ждём!

