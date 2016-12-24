Какими будут праздничные Рождественские богослужения в Саранске на фоне пандемии?

В Администрации города прошло заседание Антитеррористической комиссии под председательством мэра Саранска Петра Тултаева. В заседании приняли участие представители правоохранительных органов региона, МЧС России по Мордовии, представители структурных подразделений мэрии.

Одним из основных блоков, рассмотренных участниками совещания, стали вопросы, касающиеся повышения антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей в период новогодних и рождественских праздников. Петр Тултаев отметил, что в настоящее время в связи со сложной эпидемиологической обстановкой принято решение о том, что традиционные масштабные массовые мероприятия и новогодние гуляния проводиться не будут.

«Общая ситуация складывается таким образом, что массовые мероприятия в Саранске, как в прошлые годы, проводить мы не планируем. Поэтому все службы, будь то сфера городского хозяйства или охрана общественного порядка, должны быть в полной боевой готовности, чтобы ничто не омрачило праздник, - сказал мэр. - Вместе с тем, в праздничные дни люди будут отдыхать, выходить на улицы и площади. Их нужно чем-то занять. Для этого мы заливаем катки, чуть позже начнется подготовка лыжни в парках и лесопарках. Массовые новогодние представления в детских садах и школах также отменены. Возможны только мероприятия в рамках отдельной группы или класса. Все это будет проводиться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора».

Петр Тултаев также поручил взять на особый контроль подготовку многоквартирных домов, в части защищенности чердачных и подвальных помещений. Начальник Управления по вопросам городского хозяйства Евгений Кручинкин сообщил, что в настоящее время проводятся профилактические рейды в этом направлении, инструктажи в диспетчерских службах города. Управляющим компаниям направлены памятки по противодействию терроризму для размещения на информационных досках МКД. Аналогичная работа ведется в сфере общественного транспорта. О проводимых мероприятиях в этом направлении, а также в миграционной сфере, отчитались и представители правоохранительных органов, Главного управления МЧС по Мордовии.

Особую обеспокоенность у представителей министерства внутренних дел вызвали предстоящие Рождественские богослужения. Петр Тултаев пояснил, что на данный момент окончательное решение о формате проведения праздничных богослужений не принято, оно будет зависеть от складывающейся эпидемиологической ситуации.

«В ближайшее время состоится встреча с митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием, в ходе которой будем обсуждать формат проведения праздничных служб. В большинстве храмов образуется большая скученность людей, при этом плохая вентиляция, основной контингент посетителей храмов – люди старшего поколения. Все это может спровоцировать вспышки», - заявил мэр Саранска.