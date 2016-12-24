В Мордовии за сутки зафиксированы сразу 2 смерти от коронавируса

За сутки в Мордовии выявлено 90 случаев коронавируса, 44 человека выписаны с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (70); Лямбирском районе (6); Чамзинском районе (3); Рузаевском, Атяшевском районах (по 2); Краснослободском, Кочкуровском, Ичалковском, Инсарском, Зубово-Полянском, Дубенском, Большеберезниковском районах (по 1).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 28 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 83 года. Моложе 30 лет - 10 человек, самому младшему 13 лет.

По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике заболевания коронавирусом зафиксированы 2 новых летальных случая. В Республиканской инфекционной клинической больнице скончались двое мужчин, 1950 г.р. и 1965 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелое течение. Осложнение – двусторонняя пневмония. У обоих сопутствующее заболевание – гипертоническая болезнь III ст.

За период пандемии в республике выявлено 11195 случаев коронавируса, 9099 человек выздоровели, 67 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 4 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 059 человек на стационарном лечении;

- 1 555 человек под наблюдением дома.