В Мордовии за сутки зафиксированы сразу 2 смерти от коронавируса

Прокурор Мордовии покинул свой пост
Чем запомнился республике Александр Филимонов
За сутки в Мордовии выявлено 90 случаев коронавируса, 44 человека выписаны с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (70); Лямбирском районе (6); Чамзинском районе (3); Рузаевском, Атяшевском районах (по 2); Краснослободском, Кочкуровском, Ичалковском, Инсарском, Зубово-Полянском, Дубенском, Большеберезниковском районах (по 1).
Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru
Среди новых больных 28 человек старше 60 лет, самой пожилой из них 83 года. Моложе 30 лет - 10 человек, самому младшему 13 лет.
По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике заболевания коронавирусом зафиксированы 2 новых летальных случая. В Республиканской инфекционной клинической больнице скончались двое мужчин, 1950 г.р. и 1965 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелое течение. Осложнение – двусторонняя пневмония. У обоих сопутствующее заболевание – гипертоническая болезнь III ст.
За период пандемии в республике выявлено 11195 случаев коронавируса, 9099 человек выздоровели, 67 человек умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 4 декабря из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 2 059 человек на стационарном лечении;
- 1 555 человек под наблюдением дома.
Чем запомнился республике Александр Филимонов
В Мордовии с коронавирусом госпитализируется до 200 человек в сутки
В Мордовии выбрали претенденток на титул «Мисс УИС» России
На сессии Госсобрания Мордовии депутаты единогласно одобрили новое назначение в правительстве региона
Попавшегося на взятке бывшего заместителя начальника УФСИН по РМ Александра Крамаренко отпустили под домашний арест
Жители города жалуются на низкую температуру в квартирах
Артём Здунов обсудил с заместителем министра просвещения России новые проекты в сфере образования
Трехфазный режим работы светофоров в Саранске не устраивает горожан
В прошлую пятницу о жительнице Мордовии Нине Астайкиной узнали по всей стране. В программе «Поле Чудес», вышедшей 6 ноября в эфире Первого...
В ходе первой рабочей поездки по республике врио Главы Мордовии посетил Атяшевский район