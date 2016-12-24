Жители Мордовии начали отправлять письма Деду Морозу

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Ежегодно 4 декабря отмечается необычный праздник, посвященный наступающему Новому году, - День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Именно сейчас, в начале декабря, взрослые и дети начинают отправлять послания зимнему волшебнику. Появились такие письма и в почте, которую обрабатывают сотрудники сортировочного центра Республики Мордовия.
Письма Деду Морозу отправляются как обычные – в конверте с маркой соответствующего номинала или литерой «А». Чтобы послание было доставлено получателю, необходимо правильно заполнить адресные строки на конверте: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Дом Деда Мороза.
Для получения ответа от главного волшебника зимы нужно указать свой адрес с индексом. Индекс можно узнать в мобильном приложении или на сайте Почты России, а также в отделении почтовой связи.
Готовое письмо можно опустить в любой ближайший к дому почтовый ящик, установленный в отделении связи или на улице. Всего на территории Мордовии установлено 1249 ящиков для сбора письменной корреспонденции, из них 123 находятся в столице республики.
Выемка корреспонденции из почтовых ящиков производится ежедневно строго по расписанию, затем все письма отправляются на сортировку. Письма и открытки Деду Морозу проходят приоритетную обработку, сотрудники сортировочных участков относятся к ним аккуратно и бережно.
Отметим, что пик новогодней корреспонденции в адрес Деда Мороза приходится на вторую декаду декабря. Из Мордовии в адрес волшебного дедушки год назад было отправлено более 2200 писем.
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