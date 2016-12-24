Красота в погонах

В Мордовии выбрали претенденток на титул «Мисс УИС» России

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Мордовия подвели итоги регионального этапа VI Всероссийского конкурса ФСИН России «Мисс УИС».

За почетное звание боролась 21 сотрудница подразделений пенитенциарной системы республики. К конкурсным испытаниям допускались участницы, имеющие стаж службы в уголовно-исполнительной системе не менее трех лет и удовлетворительные показатели в служебно-боевой подготовке.

Участницы продемонстрировали свою физическую и огневую подготовку, а также творческие таланты. Различные форматы выбирали девушки для того, чтобы поразить конкурсную комиссию, снимая видео о профессии и родном крае. При оценке учитывались артистичность и оригинальность подачи информации. Отметим, что о Родине сотрудницы должны были рассказать в народном костюме, - сообщает пресс-служба УФСИН по РМ.

Оригинально реализовали участницы и новый конкурс «Ночь в музее». Они превращались в манекены экспозиций, оказывались на поле боя Великой Отечественной войны, мечтали об алых парусах и даже оживляли картины известных художников.

Победительница Конкурса была определена по наибольшему количеству баллов, набранных в творческих конкурсах, и показавшая лучший результат в конкурсных испытаниях по профессиональной, служебной и физической подготовке. Ей стала старший инспектор группы кадров и работы с личным составом следственного изолятора № 1 УФСИН России по Республике Мордовия Евгения Матюхина.

Первой вице-мисс стала инспектор отделения комплектования и прохождения службы отдела кадров УФСИН России по Республике Мордовия Ольга Куликова. Звание второй вице-мисс было присвоено психологу психологической лаборатории исправительной колонии № 17 УФСИН России по Республике Мордовия Снежане Босомыкиной.

Финальный этап конкурса «Мисс УИС» пройдет в Москве в июне 2021 года и будет приурочен ко Дню России.