ВНИМАНИЕ! АНОМАЛЬНО-ХОЛОДНАЯ ПОГОДА!

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При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).
Доводим до Вашего сведения, что по уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Верхне - Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с 4 по 8 декабря 2020 года по Республике Мордовия ожидается опасное явление – аномально-холодная погода, со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы на 7° и более.
Рекомендации для населения.
Если ваш дом снабжен независимой системой отопления (газовыми баллонами, печью и др.), следует создать запас топлива. Обзаведитесь такой системой, не зависящей от электропитания.
Устройте комнату с теплоизоляцией, чтобы она служила семье убежищем на время похолодания. Храните там предметы первой необходимости - фонарики, транзисторный приемник, свечи, спички, запасы продуктов и питьевой воды, одеяла или спальные мешки и т.д.
Получив предупреждение о возможности волны холода, отключите и продуйте водопровод и систему центрального отопления, чтобы трубы не полопались в случае перебоя в электроснабжении.
В начале холодного сезона снабдите свой автомобиль предметами, необходимыми для выживания - лопатой, снеговыми цепями, фонариками, спальными мешками, запасом продуктов и т.д.
Если вы в доме:
- не открывайте дверей, чтобы поддерживать приемлемую температуру в доме так долго, как это возможно;
- не открывайте окон;
- во время метели не покидайте дом без крайней необходимости;
- включите независимые системы отопления прежде, чем температура воздуха в доме упадет;
- убедитесь в том, что домашний скот в безопасности и имеет достаточный запас корма и воды.
Если вы в автомобиле:
- управляйте машиной осторожно и используйте только основные автомагистрали;
- при ухудшении погоды и дорожных условий остановитесь и укройтесь в каком-нибудь здании.
Если ваша машина сломалась или застряла, то:
- оставайтесь в машине и вентилируйте ее при помощи вентиляционного отверстия, повернутого в сторону, противоположную от ветра;
- включайте мотор как можно реже. Убедитесь, что снег не забил выхлопную трубу (опасность отравления угарным газом);
- из огней включите только лампочку в салоне и габаритные огни;
- всячески старайтесь не заснуть.
При необходимости обращайтесь по телефонам: «01» (со стационарных аппаратов), «112» (с мобильных аппаратов).
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