Мониторинг ОНФ выявил продажу липовых справок об отсутствии коронавируса

Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов. Как оказалось, в четверти регионов можно без проблем приобрести такую справку в день обращения за сравнительно небольшую плату. Мониторинг проводился по всей России через поиск в интернете. По всем выявленным случаям Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль.

Мониторинг показал, что липовую справку можно приобрести в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Иркутской, Томской, Тюменской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Алтай, а также в Хабаровском крае.

В основном справки пользуются популярностью у людей, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение.

«География проблемы зафиксирована в более чем четверти субъектов. Если в регионе таких фирм нет, есть федеральные сайты, где можно заказать справку из Москвы с доставкой в регион транспортными компаниями или почтой России», – говорит заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев. Часто справка готовится в течение дня, стоимость – 1500 рублей без подтверждения в медицинской организации и 2000 рублей – с подтверждением.

Федеральные сайты могут отправить такие справки при полной предоплате во время заказа и перечислении суммы на указанный банковский счет. Доставка занимает неделю, транспортные расходы необходимо оплатить при получении в почтовом отделении. Итоговая стоимость справки составляет около 2–3 тысяч рублей.

Помимо интернета справки об отсутствии Covid-19 можно купить в профильных группах социальных сетей, в которых их предлагают оформить на русском и английском языках. После оплаты справки направляют в электронном формате PDF через WhatsApp, Telegram или курьерской доставкой в течение часа.

В подмосковном отделении Народного фронта сообщили, что с рядом фирм в ходе проведенного мониторинга уже связывались: клиентам предлагается справка с отрицательным ПЦР с подтверждением медучреждения задним числом без сдачи анализов на наличие Covid-19. Подтверждение медучреждением происходит в течение 30 дней, но за дополнительную плату контора предлагает подтверждение за три-пять дней.