В Мордовии увеличен прожиточный минимум пенсионера

На состоявшейся в четверг, 3 декабря, сессии Госсобрания РМ были внесены изменения в Закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Республике Мордовия на 2021 год». Он был принят в августе текущего года с целью определения размера федеральной доплаты к пенсии и должен вступить в силу с 1 января 2021 года.



Согласно Федеральному закону № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» доплата к пенсии устанавливается территориальным органом Пенсионного фонда РФ в случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера (включающая пенсию и различные льготы в денежном выражении) не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе. Разработанный Правительством РМ законопроект вносит в республиканский закон изменение в части повышения величины прожиточного минимума пенсионера с 8522 до 9020 рублей. Это не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета и увеличит объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Получателями федеральной социальной доплаты к пенсии в Мордовии являются около 19 тысяч человек.