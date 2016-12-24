В Правительстве Мордовии – новый вице-премьер

Сегодня на сессии Госсобрания Мордовии депутаты единогласно одобрили новое назначение в правительстве региона. Одним из рассматриваемых на заседании вопросов было согласование кандидатуры для назначения на должность заместителя Председателя правительства республики. Врио Главы РМ Артём Здунов внес на эту должность кандидатуру Натальи Таркаевой. В правительстве она будет курировать финансово-экономические вопросы.

Наталья Александровна Таркаева родилась 6 марта 1980 года в Казани. В 2001 году окончила экономический факультет Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «Менеджмент». В 2005 году - юридический факультет Казанского государственного университета им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «Юриспруденция». Владеет английским языком.

С 2002 по 2008 гг. — член совета директоров ОАО «Диалог-Инвестментс».

В 2008 году становится начальником отдела координации взаимоотношений предпринимателей с органами государственной власти, МСУ, крупным бизнесом и некоммерческими организациями Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан.

С июля 2008 года по июнь 2011 года — заместитель председателя Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан (Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан).

С 2011 года по 2014 год — помощник министра экономики Республики Татарстан.

С ноября 2014 года работала заместителем министра экономики Республики Татарстан.

Телеграм-канал «Мордовский шпиль» дал оценку состоявшемуся назначению:

«Итак, - очередное кадровое решение Артёма Здунова. На должность заместителя председателя правительства Мордовии предложен человек из его татарстанской команды.

Однако обратим внимание, что, прежде всего, Наталья Таркаева - экономист и управленец высокого класса.

В минэке Татарстана она в должности заместителя министра курировала одно из самых перспективных направлений - развитие ТОСЭР. Думаем, что татарстанский опыт в этом деле - эталонный, и для Мордовии даёт много надежд.

Кроме того, Таркаева поставлена на самый проблемный фронт Мордовии - финансово-экономический. Она хорошо знает проблематику малого и среднего бизнеса (до перехода в минэкономики Татарстана была заместителем руководителя комитета по развитию малого и среднего предпринимательства РТ), имеет мощную базовую подготовку (два диплома - менеджера-экономиста и юриста), опыт работы в коммерческих структурах. Одним словом, мы получим сильного руководителя, пользующегося безусловным доверием первого лица республики.

Пожелаем ей успехов! Работа будет нелёгкой.

PS: небольшая сенсация. Наталья Таркаева - тоже по происхождению наша землячка, о чём, между прочим, говорит и её фамилия. По одной линии её предки происходят из Атяшевского села Киржеманы, по другой - из Ардатовского Баева».