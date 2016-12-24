Пройдут ли в Мордовии предпраздничные ярмарки?

Репортер

Врио Главы РМ поручил Правительству совместно с администрацией города проработать вопрос о проведении ярмарок с учетом всех требований безопасности. В течение недели поручено подобрать дополнительно  к четырем имеющимся  ещё несколько площадок для размещения  предпраздничной торговли. «Если решение о проведении ярмарки будет принято, то с полным соблюдением всех эпидемических норм, безопасность – прежде всего», - подчеркнул  руководитель республики. Он также отметил, что на всех площадках  ассортимент  представленных товаров должен быть разнообразным, продукция - качественной, а вопросам единого ценобразования следует уделить особое внимание.

Также Врио Главы Мордовии дал поручение министерству культуры проработать вопрос по созданию условий для семейного отдыха на свежем воздухе в период предстоящих новогодних выходных. Напомним, что в связи с коронавирусом в этом году под запретом проведение новогодних елок, салюта и массовых мероприятий.

«Учитывая, что ситуация у нас складывается таким образом, необходимо хорошо продумать, что мы можем предложить жителям республики взамен, - сказал Артём Здунов. – Лыжи, коньки, развлечения на свежем воздухе – это полезно и нужно. Надо обогатить новогодние каникулы, но сделать это безопасно!»  

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