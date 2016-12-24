Жители республики жалуются на факты завышения цен на лекарства

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 2 декабря провел очередное заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики. Основное внимание было уделено трем основным направлениям: созданию резерва коечного фонда, обеспечению лекарственными препаратами и оказанию качественной медицинской помощи.

«На сегодняшний день в связи с принятыми дополнительными мерами удалось улучшить ситуацию с резервом свободного коечного фонда, - сказал Артём Здунов. – В 17 лечебных учреждениях для лечения больных ковидом и внебольничными пневмониями развернуто 2612 коек. Из них по состоянию на 2 декабря занято 76%, 24% остаются свободными».

Однако вопрос создания достаточного резерва свободных коек продолжает оставаться актуальным, ведь помимо лечения ковидных больных, есть и другие направления оказания медицинской помощи, о которых, как особо подчеркнул Врио Главы Мордовии, ни в коем случае нельзя забывать.

Еще один очень важный вопрос - лекарства в аптечных сетях. Эта проблема еще не решена, Артём Здунов в минувший понедельник убедился в этом лично, посетив ряд аптек в Саранске.

«Сохраняется дефицит лекарств в аптечной сети республики, очень сильно отличаются государственные аптеки от частных. В частных ситуация выправляется медленно, - констатировал Врио Главы Мордовии. – Кроме того, поступают жалобы от жителей республики на факты завышения цен на лекарства».

Артём Здунов поставил задачу перед руководителем Росздравнадзора по Республике Мордовия усилить контроль за работой аптек, а также попросил территориальное управление ФАС подключиться к этой работе. Тем более что эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться сложной, улучшения пока не происходит. Об этом доложила главный санитарный врач по Республике Мордовия Татьяна Харитонова. «С 12 ноября по 2 декабря мы стоим на одном месте – снижения заболеваемости нет, - подчеркнула она. – Поэтому мы настаиваем на усилении профилактических и противоэпидемических мероприятий. Все, что было включено в Указ Главы республики, обязательно должно дать результат».

Министр здравоохранения республики Олег Маркин доложил о работе системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции и обеспечении бесплатными лекарствами амбулаторных больных.

На заседании штаба рассмотрели и ряд других актуальных вопросов. В частности, на обсуждение вынесли проведение продовольственных ярмарок выходного дня в преддверии новогодних праздников. Артём Здунов поручил Правительству совместно с администрацией города внести свои предложения и принять окончательное решение с учетом всех требований безопасности.

«Жители Саранска ждут эти ярмарки, традиционно в предпраздничные дни горожане закупаются здесь полным ассортиментом продуктов по регулируемым ценам. Задача – организовать это мероприятие с полным соблюдением противоэпидемических мер», - обратился Врио Главы с руководству городского округа Саранск, Минсельхоза, Роспотребнадзора, Минэкономики. В течение недели поручено подобрать дополнительно к четырем имеющимся ещё несколько площадок для размещения предпраздничной торговли. «Если решение о проведении ярмарки будет принято, то с полным соблюдением всех эпидемических норм, безопасность – прежде всего», - подчеркнул руководитель республики. Он также отметил, что на всех площадках ассортимент представленных товаров должен быть разнообразным, продукция - качественной, а вопросам единого ценобразования следует уделить особое внимание.

Также Врио Главы Мордовии дал поручение министерству культуры проработать вопрос по созданию условий для семейного отдыха на свежем воздухе в период предстоящих новогодних выходных. Напомним, что в связи с коронавирусом в этом году под запретом проведение новогодних елок, салюта и массовых мероприятий.

«Учитывая, что ситуация у нас складывается таким образом, необходимо хорошо продумать, что мы можем предложить жителям республики взамен, - сказал Артём Здунов. – Лыжи, коньки, развлечения на свежем воздухе – это полезно и нужно. Надо обогатить новогодние каникулы, но сделать это безопасно!»