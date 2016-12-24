Артём Здунов обсудил с заместителем министра просвещения России новые проекты в сфере образования

Врио Главы Республики Мордовия Артём Здунов 2 декабря в Доме Республики провел рабочую встречу с заместителем министра просвещения России Андреем Николаевым.

Замминистра прибыл в Мордовию с рабочей поездкой, в его программе – участие в мероприятиях II Всероссийской конференции «Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция», а также осмотр ряда объектов, строящихся в рамках реализации нацпроекта «Образование». В частности, Андрей Николаев посетил школу в с. Аксеново Лямбирского района, а также детские сады в п. Ялга городского округа Саранск и в п. Белозерье Ромодановского района.

В беседе с руководителем Мордовии заместитель министра отметил, что удовлетворен увиденным.

«Впечатления хорошие, проекты хорошие, - сказал Андрей Николаев. – В частности, трехэтажный детский сад на 160 мест я видел в первый раз, и это проектное решение позволило расширить функциональные возможности дошкольного учреждения».

Артём Здунов и Андрей Николаев обсудили вопросы завершения строительства этих объектов, также речь шла о дальнейшем взаимодействии республики и федерального ведомства в сфере образования.

«Надо развиваться дальше. У нас по программе нацпроекта планируется ввод большого количества жилья. И, конечно, нам нужно строить объекты инфраструктуры: детсады, школы. Поэтому сегодня важно обсудить планы на последующие годы, как нам выстроить работу и самое главное – вопросы финансирования», - сказал Врио Главы Мордовии.

В рабочей встрече приняли участие вице-премьер Правительства республики Галина Лотванова и заместитель директора департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур Минпросвещения России Андрей Родионов.