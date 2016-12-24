Артём Здунов обсудил с мэром Саранска проблемы горожан

2 декабря состоялась первая рабочая встреча в официальном формате Врио Главы Мордовии Артёма Здунова и мэра Саранска Петра Тултаева. Обсуждались оперативные вопросы, касающиеся жизнедеятельности столичного муниципального образования. Также речь шла о давних проблемах городского округа, требующих незамедлительного решения, так как они затрагивают интересы большого количества жителей Саранска. В том числе – обеспечении жильем детей-сирот и семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, переселении граждан из ветхого и аварийного фонда, строительстве значимых для горожан объектов социальной и бытовой сферы, создании инженерной инфраструктуры в новых районах жилой застройки, дорожном строительстве.