Судебные приставы вернули в казну деньги за иномарку

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В отделении судебных приставов по Октябрьскому району на исполнении находятся исполнительные производства в отношении супругов Б. о взыскании стоимости транспортного средства «Kia Quoris». Государственные служащие не предоставили достоверные сведения о приобретении автомобиля на законные доходы в размере 1 700 тыс.руб. в равных долях.

К моменту, когда в дело вмешалась прокуратура, супруги успели продать автомобиль. В этой связи прокурор Октябрьского района г.Саранска обратился в суд с требованием признать приобретение автотранспорта не соответствующим доходам и вернуть стоимость автомобиля в доход государства. Определением суда требование прокурора удовлетворено.

В рамках исполнения требований суда судебный пристав-исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на заработную плату должников. Кроме того, супруги были временно ограничены в выезде за пределы Российской Федерации.

Принятые судебным исполнителем меры принесли результаты. Сумма задолженности, числящаяся на мужчине, в настоящее время погашена в полном объеме. Задолженность, числящаяся на его супруге, составляет 211 тысяч рублей.

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