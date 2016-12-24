ОНФ запускает школу родительского контроля детского питания

Бюро расследований ОНФ и АНО «Институт отраслевого питания» запускают школу общественного контроля, об этом они объявили на II Всероссийской конференции «Совершенствование системы питания в образовательных организациях: практики, модели, технологии, концепция», которая проходит в столице Мордовии.

Родители и общественность могут и должны контролировать питание детей, вступая в диалог через управляющий совет, который оценивает качество питания и обслуживания, а также помогает устранить недостатки без проявления конфликта между родителями и руководством школы.

«ОНФ и АНО «Институт отраслевого питания» подготовили методические рекомендации «Вопросы о школьном питании». Памятка уже разослана по всем школам, в которых будет проводиться исследование, и размещена на сайтах этих образовательных учреждений. В процессе она будет доработана», – рассказал президент АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов.

Эксперты отметили на конференции, что большинство родителей, недовольных школьным питанием, не знают своих прав и как их правильно отстаивать.

«Именно для того, чтобы родители понимали, как правильно действовать, мы проведем школу родительского контроля, куда будем приглашать как представителей родительских комитетов, так и обычных родителей и подробно рассматривать, что должно быть в меню, как можно осуществлять контроль, какие права есть у ребенка, что делать в каждом отдельном случае: если ребенок отравился, говорит, что еда невкусная, блюда подают холодными», – отметила представитель родительского комитета средней школы № 17 Саранска Наталья Васенина.

Первый выпуск рекомендаций будет посвящен санитарным правилам и нормам, его представит главный санитарный врач Федерации рестораторов и отельеров России, член общественного совета при московском управлении Роспотребнадзора, директор по образовательным программам АНО «Институт отраслевого питания» КонстантинКривошонок.

«Здоровье будущих поколений – это совместная работа по формированию правильных пищевых привычек как в школе, так и на домашней кухне. Говоря о вкусе и пользе еды в школьной тарелке, можно утверждать, что еда может быть более вкусной, интересной, разнообразной и с правом свободного выбора блюд. Однако мы встречаемся с таким явлением, как «вкусовой дальтонизм», когда забитые химией и пищевыми добавками промышленных полуфабрикатов вкусовые рецепторы языка не готовы воспринимать вкус щадящих технологий приготовления кулинарных блюд. В результате такая еда «непонятна» детям, потому что в ней мало соли, добавленного сахара и трансжиров. Это проблема. Поэтому требуется совместная работа со всеми конечными потребителями услуги по организации школьного питания – педагогами, детьми и их родителями», – подчеркнул Кривошонок.

Он добавил, что родителям нужно пройти профессиональное обучение и подготовку в области санитарного менеджмента, чтобы знать, куда, в какой последовательности и как оценивать в школьной столовой процессы производства еды и обслуживания. «У родителей появляется уникальная возможность стать «общественными санитарными инспекторами», обеспечить внутренний контроль с мониторингом качества и безопасности еды в школьной тарелке», – заключил Кривошонок.