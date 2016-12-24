Горячее питание для детей

В Саранске открылась Всероссийская конференция «Совершенствование системы питания в образовательных организациях»

Во вторник, 1 декабря, в Саранске открылась II Всероссийская конференция «Совершенствование системы питания в образовательных организациях», которую проводит Министерство просвещения России. На мероприятие, которое проходит в дистанционно-очном формате, заявились более 1 500 участников из всех регионов страны. Федеральное ведомство представлял первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.

Врио Главы Мордовии Артём Здунов отметил, что республика в очередной раз выступила пилотным проектом, на этот раз в части организации питания для школьников. С 2009 года Мордовия активно участвовала в федеральном эксперименте - этим проектом была охвачена половина школ и более 80% школьников. Затем была реализована республиканская целевая программа «Школьное питание».

«Во всех школах есть пищеблоки и обеденные залы. Последовательно внедряется система безналичной оплаты, что важно во время пандемии, - сказал Артём Здунов. – Организация школьного питания переведена на аутсорсинг, в малокомплектных сельских школах питание организуется через систему муниципальных торгов, используется продукция с пришкольных участков. Мордовия – первый регион, в котором была реализована республиканская программа школьного питания. Это мощная экономическая программа, в которую включены местные производители».

Сделать это республике было не так сложно, потому что Мордовия - один из лидеров в стране по производству сельхозпродукции. В настоящее время 82% потребности в пищевой продукции для школьного питания обеспечивается республиканскими предприятиями. На столы школьников гарантированно поступают свежие и натуральные продукты.

В этом году горячее питание в школах республики получают свыше 96% школьников, это более 70 тысяч детей. Бесплатно питаются все дети с ограниченными возможностями здоровья, действуют меры социальной поддержки для ребят из малоимущих семей. В продолжение была разработана и реализуется республиканская программа «Школьное питание» на ближайшие 5 лет (в рамках госпрограммы «Развитие образования в Республике Мордовия»). Со 2 сентября все учащиеся начальных классов в Мордовии питаются в школе бесплатно – это более 30 тысяч детей.

Подводя итоги работы конференции, Дмитрий Глушко отметил опыт Мордовии в организации работы с местными производителями. «Важно выстроить такую систему, чтобы местные предприятия имели возможность поставлять свой качественный продукт в школьные столовые, а школьное питание, в конечном итоге, должно стать брендом качества, к этому мы стремимся».

Врио Главы Мордовии добавил, что взаимодействие с местными производителями в этом направлении продолжится. «Речь идет, в первую очередь, о качественном и здоровом питании, - подчеркнул Артём Здунов. - Это очень важно, ведь основную часть дня дети проводят в школе, и если мы за этим следить не будем, что тогда получим? Поэтому будем продолжать эту работу».