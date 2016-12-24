Закажи экскурсию по новогоднему Саранску со скидкой 13 %

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Хотите увидеть лучшие виды Саранска в праздничных огнях иллюминации и роскошную панораму новогодней Советской площади? Закажите обзорную пешеходную экскурсию по центральной части Саранска "Шумбрат, Саранск!", назовите кодовое слово "ШУМБРАТ" при бронировании и получите скидку 13 %! Акция действует с 26 ноября по 31 декабря 2020 года.

Порадуйте себя и своих близких оригинальным подарком в преддверии самого волшебного праздника!  Путешествуйте и открывайте для себя Мордовию с удовольствием!

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