Закажи экскурсию по новогоднему Саранску со скидкой 13 %

Коронавирус и коллективы
Удаленный режим работы для сотрудников не пользуется большой популярностью у саранских работодателей
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Удаленный режим работы для сотрудников не пользуется большой популярностью у саранских работодателей
Главу Саранска возмутил массовый формат празднования юбилея одного из торговых комплексов
Артём Здунов проверил работу поликлиники № 3 в столице Мордовии
Жители домов срывают листы с графиками санобработки
В Саранске факт проведенной дезинфекции подъездов и лифтов должен подтверждаться представителем собственников
Артём Здунов принял участие в совещании под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой
В столице Мордовии отменены все новогодние мероприятия
В Саранске продолжаются проверки торговли и общепита
В ходе первой рабочей поездки по республике врио Главы Мордовии посетил Атяшевский район