Скончался Александр Лузгин

Председатель исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, бывший министр печати, экс-министр по национальной политике Мордовии умер в минувшую пятницу. Соболезнования родным и близким покойного выразил врио Главы РМ Артём Здунов. «Это огромная утрата для всего научного и педагогического сообщества республики», - подчеркнул руководитель региона.

Александр Степанович Лузгин родился в 1949 году в поселке Торбеево. В 1972-м окончил МГПИ имени М.Е. Евсевьева, а в 1978-м - аспирантуру в Институте языка, литературы, истории и этнографии. В течение последующих восьми лет работал в секторе археологии и этнографии института, а в дальнейшем стал лектором, консультантом по межнациональным отношениям обкома КПСС, работал в Совмине МАССР. В 1992 году возглавил Мордовское книжное издательство, откуда через шесть лет вновь ушел в Правительство. До 2003 года занимал должность министра печати и информации РМ, а позже - председателя Госкомитета по национальной политике. Именно при Лузгине в республике стали проводиться фестивали районной прессы, был дан новый импульс изучению, пропаганде и развитию народных ремёсел, промыслов, декоративно-прикладного искусства.

Александр Лузгин был доктором исторических наук. В числе его наград - несколько медалей (включая «За трудовую доблесть»), Почетная Грамота Республики Мордовии, звание лауреата Государственной премии Республики Мордовия.