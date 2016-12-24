Красота в кредит

Расскажет ли в суде бывшая саранская телеведущая Анна Зимина, куда она дела деньги кредиторов?

Уголовное дело бывшей саранской телеведущей 29-летней Анны Зиминой в скором времени будет рассмотрено в суде. Вполне возможно, что на этом процессе барышня объяснит, каким образом у нее испарились 6 миллионов 850 тысяч рублей, взятые в долг у знакомых на развитие бизнеса. Зимину поместили в СИЗО по обвинению в крупном мошенничестве еще в прошлом году. Но вплоть до самого последнего времени она отказывалась давать сколь-нибудь внятные показания о пропавших миллионах. Сейчас у ее многочисленных кредиторов появляется шанс услышать что-то новенькое.

Анна Зимина стала известна в республике благодаря активному мельканию на экране в качестве ведущей одного из местных телеканалов. Вскоре рассказывающая о погоде миловидная блондинка шагнула из экрана в реальный мир и организовала собственный бизнес на косметологических услугах. Она открыла салон красоты «Николь» и взяла курс на построение карьеры успешного предпринимателя. По данным следствия, девушка занимала у знакомых крупные суммы на развитие своего дела. И делала это под проценты. Первоначально она все исправно возвращала, а потом с выплатами стали возникать трудности.

Сначала речь шла о двух пострадавших, которым в общей сложности подозреваемая задолжала миллион рублей. Но в процессе следствия выяснилось, что финансовых жертв теледивы гораздо больше. После того как правоохранители объявили ее в розыск, в полицию посыпались заявления. Сейчас известно, что в 2018-2019 годах она заняла у 25 человек почти семь миллионов рублей и до сих пор не расплатилась с ними. В числе неудачливых кредиторов оказался даже родной отец Анны - ему девушка оказалась должна около миллиона рублей.

Когда бизнес стал трещать по швам, а кредиторы приходили во все большее волнение, Зимина поступила самым банальным способом - в феврале 2019 года собрала вещички и укатила в Москву. Там она периодически меняла место жительства и старалась минимизировать общение с людьми из «мордовского прошлого». В столице Анна все так же занималась косметологическими услугами, правда, уже в качестве рядового мастера по ламинированию и наращиванию ресниц. На соответствующем сайте она была открыто заявлена в качестве работницы одной из московских студий.

Отъезд Зиминой в столицу многие из ее знакомых восприняли как бегство от долгов, а потому к делу подключились правоохранительные органы. Возможно, барышне еще какое-то время удавалось бы скрываться от кредиторов и полиции, но в декабре прошлого года Анна сама пожаловала в Мордовию, чтобы повидать ребенка, которого оставила с родителями. И несмотря на маскировку (из блондинки она превратилась в жгучую брюнетку), стражи порядка задержали беглянку на улице Московской в Саранске. По ходатайству следствия она была заключена под стражу.

Когда история с долгами телеведущей стала достоянием широкой публики, родственники девушки высказывали различные предположения, на что могли пойти пропавшие миллионы рублей. Высказывалась даже версия, что Зимина попала в какую-то секту и все деньги отдавала туда. Но правоохранители не нашли подтверждения этой информации, а сама Зимина, как известно, показания не дает. В отношении нее проводилась и психиатрическая экспертиза - по ее результатам бывшая телеведущая была признана вменяемой.

Летом этого года девушка вместе с адвокатом предпринимала попытку изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с содержанием под стражей. Ради этого Зимина даже частично признавала свою причастность к преступлениям. Но следователь и прокурор тогда возражали против выдачи «вольной» для прогоревшей бизнес-леди, мотивируя это тем, что она может скрыться от правосудия и оказать давление на свидетелей. В итоге суд оставил Зимину под стражей.