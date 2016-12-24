Почта России поможет жителям Мордовии подготовиться к Новому году и Рождеству

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Приближаются самые любимые взрослыми и детьми новогодние праздники. Их ожидания не может испортить даже сложная эпидемиологическая обстановка. А значит, пора готовиться и покупать подарки. С первых дней декабря в почтовых отделениях Мордовии появился большой выбор новогодней продукции.
Традиционно большим спросом пользуются календари и открытки, их поступило в регион почти 50 тыс. штук. На выбор жителей республики представлено около 180 видов разнообразных художественных и маркированных открыток, почтовых карточек, конвертов. Среди новинок как продукция с классическими новогодними сюжетами и главными героями праздника – Дедом Морозом и Снегурочкой, так и открытки с символом предстоящего года по восточному календарю. Открытки выполнены в самой разной технике – с лаковым покрытием, нанесением блесток, вырубкой, музыкальным сопровождением, винтажные. Ассортимент календарей насчитывает более 100 видов, среди которых карманные, квартальные, отрывные, листовые, с изображением символа года, цветов, природы, с кулинарными рецептами, праздниками, православной тематики.
Новогодняя продукция направлена во все почтовые отделения республики, самое большое количество открыток и календарей – около 60% от общего объема – поступило в отделения связи Саранска.
В последние годы жители республики приобретают в почтовых отделениях новогодние сувениры и полезные подарки для своих близких и друзей: текстиль, бытовую технику, косметическую продукцию для мужчин и женщин, книги, детские творческие наборы и игрушки, в том числе брендированные машинки, 3D-пазлы, и, конечно, сладости – шоколад с логотипом Почты России и наборы конфет в праздничной упаковке. Особым спросом в качестве праздничного презента стали пользоваться лотерейные билеты, тем более что к Новому году приурочиваются специальные тиражи с большими выигрышами.
«Новый год и Рождество для любой семьи всегда связаны с большими денежными расходами, которые требуются и на проведение самих праздников, и на приобретение подарков. На почте можно не только приобрести новогоднюю и повседневную продукцию, но и сэкономить свои средства. В течение всего декабря в почтовых отделениях нашей республики можно будет купить тот или иной товар со скидками от 15 до 25%», - отметил заместитель директора УФПС Республики Мордовия Александр Щукин.
Категории товаров, на которые распространяются скидки, будут меняться еженедельно. О сроках проведения скидок и продукции, участвующей в акциях, можно узнать в почтовых отделениях и у почтальонов.
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