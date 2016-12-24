Частные аптеки не справились

Артём Здунов проинспектировал государственные и коммерческие аптеки в Саранске

В понедельник, 30 ноября, Врио Главы Мордовии Артём Здунов объехал ряд городских аптек, чтобы своими глазами убедиться в наличии лекарств, необходимых для лечения ковида.

Беседа с сотрудницей одной из коммерческих аптек стала ярким свидетельством того, что частники с поставленной задачей не справились. Почти ничего из перечня противовирусных лекарств, антибиотиков, антикоагулянтов, гормональных препаратов, необходимых для лечения коронавирусной инфекции, в них не было. «А что вы говорите покупателям о возможных сроках поставки?» - спросил руководитель региона. «Ничего, у нас нет информации», - таким был ответ.

В одной из аптек сети ГУП РМ «Фармация», где также побывал Артём Здунов, ситуация отличалась кардинально, это было сразу заметно по количеству покупателей. Практически весь перечень лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции, был здесь в наличии, в том числе рецептурных.

«Принципиальная разница – в государственных аптеках мы нашли всё необходимое, а в коммерческой - почти ничего, ещё и цены завышены в два-три раза, - резюмировал Врио Главы РМ. - Частные аптечные сети также должны нести социальную ответственность. Мы не раз предупреждали руководителей, что в сложившейся ситуации необходимо обеспечить наличие препаратов, пусть не по полному перечню, но по самым важным позициям. Я вижу, что проблема остается, будем персонально работать с теми, кто не отреагировал на предупреждения, и делать выводы!»