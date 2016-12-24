Артём Здунов проверил работу поликлиники № 3 в Саранске

Врио Главы Мордовии Артём Здунов в понедельник приехал с инспекцией в поликлинику № 3 на ул. Советской в Саранске. Здесь он проверил, как исполняются его поручения по улучшению работы первичного звена, которые были даны на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

«Важно уменьшить нагрузку на стационары, а для этого необходимо обеспечить четкую работу первичного звена. Если пациент своевременно и в полном объеме пролечился амбулаторно, это существенно снижает для него риск госпитализации с тяжелыми последствиями», - подчеркнул Артём Здунов.

Как рассказала руководителю республики заместитель главного врача Юлия Шеволаева, уже принят ряд оперативных мер по исполнению данных поручений. Запущены дополнительные линии колл-центра, куда поступают звонки, обеспечен дополнительный транспорт для участковых терапевтов, а также проводится аудиоконтроль за состоянием пациентов, которые лечатся амбулаторно – эта задача возложена на волонтеров-медиков, студентов 6 курса Медицинского института МГУ имени Н.П. Огарева.

Такой аудиоконтроль позволяет следить за состоянием амбулаторных больных и оперативно передавать информацию лечащему врачу. Артём Здунов отметил особую значимость этой меры, дав поручение руководству лечебного учреждения создать более удобные условия для работы волонтеров на телефоне.

Руководителю республики показали запас лекарств, которые предназначены для амбулаторных больных. Участковый врач приносит их пациентам на дом бесплатно, проблем с этим поликлиника не испытывает.

Также Артём Здунов ознакомился с наполнением аптечного пункта в поликлинике. И противовирусные препараты, и антибиотики, и антикоагулянты в наличии имеются.

В целом, как убедился Врио Главы Мордовии, оказание медицинской помощи пациентам проводится в полном объеме. Одно из неудобств – стесненные условия: поликлиника расположена на первом этаже многоквартирного дома, площадей не хватает, решить проблему могло бы строительство отдельного здания поликлиники для центральной части города. Артём Здунов согласился с тем, что это важная задача на перспективу.