Первое кадровое решение врио Главы РМ

Временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артём Здунов принял первое кадровое решение. 30 ноября своим Указом он назначил на пост Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Мордовия Елену Михайловну Юрчёнкову.



Эта должность до недавнего времени была вакантной. Накануне назначения состоялась рабочая встреча Артёма Здунова и Елены Юрчёнковой, на которой подробно обсуждались первоочередные задачи в работе института Уполномоченного в республике.



Носительница известной в Мордовии фамилии Елена Юрчёнкова родилась в Саранске, закончила МГУ имени Н.П. Огарева по специальности «Юриспруденция». Она имеет большой опыт руководящей работы в коммерческих структурах, хорошо знакома с проблемами, с которыми сталкивается предпринимательское сообщество республики. С апреля прошлого года Елена Юрчёнкова руководила Мордовским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Замужем, воспитывает троих сыновей.