В Рузаевке к концу декабря запустят новый цех по глубокой переработке яиц

Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции в Рузаевке к концу декабря планово завершат строительство нового цеха по глубокой переработке яиц. Напомним, что около года назад на модернизацию производства Фонд развития моногородов выдал займ в размере 110 миллионов рублей.

За счет средств Фонда было предусмотрено строительство и полное оснащение здания оборудованием для предварительного охлаждения и шоковой заморозки сырья и готовой продукции. Также запланирована закупка комплекса измельчения, фасовки яичной скорлупы и системы очистки жидких яичных продуктов в уже существующий корпус. Ранее Фонд также выделил порядка 70 миллионов рублей на строительство очистных сооружений для фабрики.

В рамках реализации инвестпроекта по модернизации производства планируется создание 45 рабочих мест.

Расширение предприятия позволит компании ежегодно выпускать около 2,4 тысяч тонн замороженного яичного меланжа и порядка 1 тысячи тонн яичной скорлупы. Общая стоимость инвестпроекта составляет более 145 миллионов рублей.

«Реализация этого плана позволит увеличить производственные мощности нашего предприятия на 30%. Начать выпуск новых видов продукции, в том числе освоить передовую технологию по производству замороженных яичных продуктов, так как интерес к ним проявляют заказчики не только в России. В том числе ведется активная работа по поставке меланжа на экспорт в Катар объемом не менее 90 тонн ежемесячно. Кроме того, будет организована реализация фасованной скорлупы в качестве кормов для животных, а также в виде натуральных удобрений для почвы. Этот проект реализуется с применением двух мер государственной поддержки бизнеса. В декабре прошлого года «Фонд развития моногородов» выдал нашему предприятию беспроцентный займ в сумме 110 миллионов рублей сроком на 8 лет. Для снятия инфраструктурных ограничений проекта, Фонд также финансирует строительство локальных очистных сооружений», - рассказывает генеральный директор ЗАО «Рузово» А.А. Лапшин.

Отметим, что еще одним важным показателем успешной работы рузаевской яйцеперерабатывающей фабрики являются ежегодные награды самого высокого уровня. К примеру, в марте этого года ЗАО «Рузово» стало финалистом федерального этапа Всероссийского конкурса «Бизнес-успех» в номинации «Агропромышленный сектор». В сентябре в рамках конкурса «Экспортер года», проводимого Российским экспортным центром, предприятие получило звание «Прорыв года» за развитие экспорта пищевой продукции. И, наконец, в рамках конкурса «100 лучших товаров России» продукция ЗАО «Рузово» получила отличную оценку на региональном этапе. Рузаевские товаропроизводители успешно выдержали конкуренцию на федеральном уровне и стали победителями. ЗАО «Рузово» удостоено высшего приза - «Лидер качества».