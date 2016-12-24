В районах Мордовии можно будет оперативно сделать тест на COVID

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Одна из важных тем, которая вчера обсуждалась на заседании Оперативного штаба под руководством врио Главы Мордовии Артёма Здунова, — создание специальных лабораторий в муниципальных районах, где местные жители могли бы оперативно сдать тест на коронавирусную инфекцию.
Как подчеркнул Артём Здунов, это поможет оказывать своевременную и квалифицированную помощь в сельской местности. После одного положительного теста не будет необходимости везти пациентов в Саранск на 48 часов для окончательного подтверждения диагноза. Человека начнут лечить по клиническим проявлениям, существенно экономя дорогое время.
Артём Здунов поручил Минздраву РМ проработать все аспекты создания дополнительных лабораторных мощностей в сельской местности. «Главное, чтобы эти лабораторные центры были максимально приближены к людям», - подчеркнул врио Главы Мордовии.
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