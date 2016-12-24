В Мордовию из Дагестана едет команда Артёма Здунова

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Покинувшие свои посты высокопоставленные сотрудники дагестанского правительства перейдут на работу в аппарат нового Главы Мордовии. Об этом сообщает РИА «Дербент» со ссылкой на свои источники.

Заявления об уходе написали руководитель секретариата премьера и вице-премьеров Республики Дагестан Д И. Губайдуллин, советники главы кабинета министров Республики Дагестан Б. Хайрутдинов, Л. Сабиров и помощник И. Соколов. 

Все они были приглашены на работу в Дагестан экс-премьером, а ныне врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым из Татарстана. 

Губайдуллин и Хайрутдинов работали вместе с Артёмом Здуновым в Минэкономики Татарстана. Сабиров был руководителем клинического госпиталя медсанчасти МВД РФ по Республике Татарстан.

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