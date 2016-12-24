Браслеты — модные тренды текущего сезона

Стильные украшения всегда добавляют образу оригинальности и характерности. Даже самое обычное повседневное платье или рабочий костюм заиграют другими красками, если их дополнить красивой цепочкой с подвеской или браслетом. Меняя аксессуары, можно создавать разное настроение, не затрагивая при этом основной гардероб. Практически все бренды, как уровня масс-маркета, так и люксового сегмента, в течение года выпускают несколько полноценных коллекций с украшениями, задавая тон современной моде. Трендовые вещи можно найти и в различных интернет-магазинах, посвященных бижутерии и изделиям в стиле hand made.



Какие же браслеты пользуются наибольшей популярностью среди молодежи? Прежде всего, это тонкие цепочки с подвесными кулонами, свободно обхватывающими запястье. Плетение может быть как традиционным типа якорного или бисмарка, так и в виде всевозможных жгутов и французских косичек. Если речь идет о мужских моделях, то преимущество отдается массивным и объемным изделиям, хорошо видимым на руке. Также спросом пользуются ювелирные изделия из полудрагоценных камней: аметиста, аквамарина, хризолита, нефрита и так далее. В женском варианте это может быть искусственный жемчуг или горный хрусталь, а в более бюджетном исполнении — цветной и однотонный стеклярус.



Очень красиво и молодежно смотрятся кожаные браслеты, которые удачно комбинируются с часами. В зависимости от дизайнерской задумки, ширина ободка может быть от одного до нескольких сантиметров. Рокерская стилистика подразумевает наличие заклепок, шипов и различных металлизированных элементов. В классическом варианте это зачастую просто коричневые или черные обхваты с застежкой в виде защелки. Натуральная кожа может быть состарена либо, наоборот, покрыта лаком. Остаются актуальными каркасные модели, которые хорошо держат форму, но обычно не предусматривают возможность регулировки объема обхвата. Материалом выступает пластик или металл, имитирующий серебро/золото.



Благодаря широкому выбору бижутерии, представленному в онлайн-маркетах, купить браслет или какое-либо другое украшение сегодня не проблема. Многие производители предлагают выгодные акции, а также поводят распродажи, привлекая внимание покупателей низкими ценами, но сохраняя при этом высокое качество своих товаров. В качестве ориентира по модным тенденциям можно использовать сайты-отзовики, где люди делятся впечатлениями о покупках, выставляют фото и дают оценку известным торговым маркам. Заказывайте новинки онлайн — экономьте время и деньги!