В Лямбире оборудуют ковидный госпиталь

На минувшей неделе врио Главы РМ Артем Здунов провел рабочее совещание по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, где поручил принять дополнительные меры по увеличению свободных мест в лечебных учреждениях для больных с COVID-19 . Сейчас в республике идет наращивание коечного фонда. Как стало известно, в Лямбире на базе бывшего здания терапевтического отделения тоже будет открыт госпиталь для больных с пневмониями. В нем будет развернуто 100 мест для приема пациентов.

С этой целью в настоящее время здесь уже работают строители. Будут задействованы все три этажа, и многое уже сделано - окна и двери заменены, ведутся покрасочные, сантехнические работы. На первом этаже будущего госпиталя разместятся так называемые «красная зона» и «зеленая зона». В «красной» будет приемное отделение и гардероб для одежды пациентов, в «зеленой» - комнаты для младшего и среднего персонала и гардероб для одежды. Отдельная комната – для средств индивидуальной защиты. На первом же этаже, между «красной» и «зеленой» зонами отведут пространство под «желтую зону». Это отдельное помещение для доставки сюда пищи для пациентов.

Еду в лямбирский госпиталь будут привозить в специальных термосах из Саранска, точнее, из пищеблока на базе республиканской больницы им. Каткова. Больные станут лечиться на втором и третьем этажах госпиталя - там тоже все будет разделено на секторы с разными опознавательными обозначениями. Всего на втором этаже разместят 40 коек для больных, на третьем этаже будет 60 койко-мест (третий этаж полностью отведут под «красную зону»).

В Лямбирском госпитале планируют лечить пациентов, в основном, со средней тяжестью заболевания. При этом необходимое медицинское оборудование уже завозится. Так, на днях привезли оборудование для клинико-диагностической лаборатории, в частности, биохимические и гематологические анализаторы.