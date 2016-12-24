В Саранске будет создано 200 высокотехнологичных рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда

В среду, 25 ноября, врио Главы Мордовии Артем Здунов побывал в микрорайоне «Юбилейный», где осмотрел площади первых этажей жилого комплекса «Тавла». Эти помещения планируется отдать под размещение нового учреждения Федерального казначейства. Главная задача создаваемого подразделения - ведение бюджетного учета федеральных органов исполнительной власти Приволжского федерального округа. Предполагаемая численность сотрудников на первом этапе реализации проекта составит 200 человек.

«Вопрос занятости населения в республике стоит очень остро, в этих условиях будут созданы высокотехнологичные рабочие места с достойным уровнем оплаты труда. Это мегапроект Федерального казначейства, и 200 человек – только начало!» - подчеркнул Артем Здунов.